Ônibus com alunos da Aeronáutica de Guaratinguetá pega fogo

Um ônibus que transportava alunos da Escola de Especialistas da Aeronáutica pegou fogo na tarde de domingo (27), no km 236 da Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido São Paulo, na altura de Piraí. No veículo estavam 44 integrantes da instituição e o motorista. Ninguém ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio provocou a interdição total da pista no trecho afetado. Todos os ocupantes conseguiram deixar o ônibus a tempo, sem ferimentos.