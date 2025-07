Travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela é suspensa

A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela foi temporariamente suspensa na madrugada desta segunda-feira (28), por volta das 4h58, em razão dos fortes ventos que atingem a região do Litoral Norte de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, há um alerta vigente para ventos intensos e ressaca marítima, com previsão de ondas de até 3 metros em todo o litoral paulista. A medida foi adotada como precaução para garantir a segurança de passageiros, motoristas e tripulantes.