Ventos fortes causam estragos na madrugada no Litoral Norte

Fortes ventos atingiram o Litoral Norte de São Paulo durante a madrugada desta segunda-feira (28), provocando quedas de árvores, falta de energia elétrica e danos em estruturas públicas nos municípios de Ilhabela e São Sebastião.

Em Ilhabela, uma árvore caiu na rua Aníbal Telles, próximo ao Cemitério Municipal, no centro histórico da Vila. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção. No bairro da Água Branca, moradores relataram interrupção no fornecimento de energia elétrica devido à ventania.