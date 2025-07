'Deus preferiu encontrá-lo face a face', diz pai do coroinha Davi

A morte do pequeno Davi Sousa de Paiva, de 9 anos, comoveu São José dos Campos e tornou-se um exemplo de fé, esperança e amor - a fé do menino, que era coroinha, por Deus; a esperança da família, que acredita que o garoto agora olha por ela, lá do céu; e o amor incondicional dos pais, familiares e amigos, que renderam homenagens a Davi.

É o que mostram as mensagens publicadas pelos pais do menino. "Muitas lembranças e a saudade que já dói no peito, mas confiante na certeza de que Deus fez o melhor por ele", postou o pai de Davi, Alexandre Paiva. "Esse é o nosso pequeno Davi. Queria tanto receber Jesus na eucaristia esse ano, mas Deus preferiu encontrar face a face com Ele", diz outra postagem do pai.