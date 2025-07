Criadas em São José, urnas eletrônicas estão na mira de Trump

Do Inpe, foram destacados três pesquisadores: Mauro Hashioka, que ficou responsável pelo desenvolvimento do projeto e pelo hardware, a parte física da urna; Paulo Seiji Nakaya, que coordenou a logística; e Antonio Esio Marcondes Salgado, que ficou responsável pelos modelos de engenharia e pela produção fabril do equipamento. Do DCTA, o indicado foi Osvaldo Catsumi Imamura, que inicialmente cuidou do software (do programa) e do sistema de segurança, e a partir de 1999, com a morte de Hashioka, assumiu também a parte de hardware.

“Esse projeto teve dois objetivos. Um deles era acabar com a fraude eleitoral, que era fácil de acontecer [com as cédulas de papel], já que era um sistema muito simples. Agora, [com as urnas,] existem vários mecanismos [de segurança]”, disse Osvaldo Catsumi, que já se aposentou no DCTA e atualmente trabalha com consultorias na área.

“Outro marco para o avanço da democracia foi a inclusão. [Permitir] que as pessoas pudessem expressar sua escolha de uma forma concreta, expressar seu direito de voto. A urna chamou as pessoas para participarem de um processo mais moderno”, completou Catsumi.