Jovem queima genitália ao tentar fazer 'morango do amor' s3nsual

Um jovem foi hospitalizado ao sofrer queimaduras nas partes íntimas após um acidente envolvendo o 'Morango do Amor', doce que se tornou febre nas redes sociais brasileiras.

O caso aconteceu em São Paulo, na noite de sexta-feira (25). O rapaz, de 22 anos, sofreu queimaduras de segundo grau ao aplicar calda quente em sua genitália.