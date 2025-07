SJC: Motorista de app denuncia tentativa de estupro em motel

Um homem foi conduzido à delegacia na noite de sábado (26), após ser acusado de tentar estuprar uma motorista de aplicativo dentro de um motel localizado na zona leste de São José dos Campos. A ocorrência foi atendida por policiais do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior, acionados via telefone 190.

De acordo com o relato da vítima, ela havia aceitado uma corrida com destino ao motel. No local, o passageiro simulou estar armado e tentou forçá-la a entrar com ele em um dos quartos. A motorista reagiu, gritou por socorro e conseguiu que um funcionário do estabelecimento acionasse a polícia.