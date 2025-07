Estepe de carro é furtado em plena luz do dia no Interlagos

Um furto de estepe foi registrado na tarde de sábado (26), por volta das 15h19, na avenida Nicanor Reis, no bairro Jardim Interlagos, em São José dos Campos. Toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança, que captou o momento exato em que o criminoso agiu com rapidez e sem levantar suspeitas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As imagens mostram um homem se aproximando de um veículo estacionado. Ele permanece por alguns instantes observando ao redor, até conseguir abrir o porta-malas e retirar o estepe. Em seguida, o suspeito foge a pé, carregando o pneu.