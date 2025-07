Aniversário de SJC tem trânsito e grande público no Parque

O aniversário de 258 anos de São José dos Campos, celebrado neste domingo (27), tem sido marcado por grande movimentação, especialmente na região norte da cidade. Os eventos comemorativos realizados no Parque da Cidade atraíram milhares de pessoas e impactaram diretamente o tráfego em importantes vias do município.

Avenidas como Sebastião Gualberto, Via Norte e diversas ruas da área central registraram congestionamentos ao longo do dia, reflexo do fluxo de veículos em direção ao local das festividades.

Além das comemorações pelo aniversário da cidade, o Parque da Cidade também sedia atrações do festival cultural Revelando São Paulo, o que contribuiu para a lotação do espaço e a intensa circulação de visitantes.