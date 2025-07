São José perde a invencibilidade na Copa Paulista

O São José perdeu a invencibilidade ao perder poe 2 a 1 para o São Caetano na tarde deste domingo (27), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela sétima rodada do grup 4 da Copa Paulista de 2025.

Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Marcelo Marelli, continua na liderança, com 16 pontos e matematicamente classificada, apesar do revés em casa.

Já o Azulão foi a 9 pontos e assumiu o terceiro lugar, entrando de vez na briga pela classificação. E, com isso, derrubou o Taubaté para o quarto lugar.

Na próxima rodada, o São José joga novamente em casa, quando recebe o Santo André no outro domingo (3), às 15h. No mesmo dia, mas às 10h, o Azulão visita a Portuguesa Santista no estádio Ulrico Mursa, em Santos.

Como foi o jogo