E aí, galela: 'Chefe do Benefício' homenageia São José

Durante as comemorações dos 258 anos de São José dos Campos, o empresário Alex Ye, conhecido como o “Chefe do Benefício”, gravou um vídeo especial em homenagem à cidade. A gravação foi feita em frente ao letreiro “Eu amo SJC”, no centro, ponto turístico que simboliza o carinho dos moradores.

“Parabéns, São José dos Campos! Parabéns ao povo joseense, que constrói diariamente essa cidade maravilhosa. Tenho muita sorte de fazer parte dessa história e dessa grande família que, unida, torna São José ainda melhor”, declarou Alex no vídeo.