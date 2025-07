São José Futsal é goleado fora de casa pelo Campo Mourão na LNF

No segundo tempo, o Campo Mourão ampliou com Juninho, aos 6min, complicando ainda mais a vida do São José. No entanto, menos de um minuto depois, Wesley descontou para o time da região: 2 a 1.

Contudo, aos 15min, Tom marou o terceiro gol dos donos da casa e complicaram a situação do São José. E, no último segundo da partida, Kaduzin marcou o quarto do Campo Mourão, fechando o placar em 4 a 1.