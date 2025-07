Morre Dona Januária, referência na educação no Vale

A comunidade escolar de Caçapava se despediu, com pesar, de Dona Januária, educadora que dedicou mais de quatro décadas à formação de gerações de alunos e professores à frente da tradicional Escola Damasco, atual unidade do Colégio Progressão no município.

Reconhecida por seu compromisso com a educação e por seu papel transformador na vida de centenas de estudantes, Dona Januária contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento educacional e humano de muitos que hoje atuam no Brasil e no exterior, levando consigo os valores e ensinamentos construídos nas salas de aula da Damasco.