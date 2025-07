Ladrão tenta roubar mercado em Jacareí e se dá mal

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo (27), suspeito de cometer um roubo a um supermercado localizado na avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Jardim Flórida, em Jacareí. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o criminoso estava armado com uma faca no momento da ação.

A equipe de patrulhamento da GCM foi acionada por um munícipe que presenciou o crime em andamento. Ao chegar ao local, os agentes localizaram o suspeito tentando fugir e iniciaram o acompanhamento, que resultou na abordagem e detenção do indivíduo.