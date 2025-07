Homem vai comer lanche e é executado dentro do carro no Vale

Um homem foi morto a tiros na noite de sábado (26) em uma praça do bairro Santo Antônio, em Lorena. A vítima, identificada como Alexandre Bertioti, foi alvejada enquanto aguardava em um carro na Praça Zeca Urubu, em frente a um trailer de lanches.

Alexandre estava acompanhado da esposa, que havia saído do veículo para retirar o pedido no trailer. Nesse momento, homens armados se aproximaram do carro e efetuaram vários disparos contra ele, que estava no banco do motorista. A vítima morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.