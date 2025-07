Polícia investiga a morte de Lucas, 18 anos, no Vale

Um jovem de 18 anos foi assassinado na noite de sábado (26), em frente à Rodoviária de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. A vítima, identificada como Lucas Henrique dos Santos Ribeiro, morador da Vila Batista, foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, por volta das 21h30, na Avenida Rotary, região da Vila Paulista.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Lucas foi encontrado em parada cardiorrespiratória e, após manobras de reanimação, foi encaminhado em estado crítico à Santa Casa de Cruzeiro. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado pela equipe médica.