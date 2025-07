Frente fria avança e Defesa Civil alerta Vale e Litoral Norte

A passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo, nesta segunda-feira (28), deve provocar rajadas intensas de vento, afetando diretamente as regiões do Litoral Norte e do Vale do Paraíba. O alerta foi emitido pela Defesa Civil Estadual, que destaca o risco de queda de árvores, destelhamentos e danos estruturais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o órgão, o sistema meteorológico provocará instabilidades atmosféricas, com ventos fortes e pancadas de chuva isoladas. Embora os volumes de precipitação não devam ser expressivos, a intensidade das rajadas pode trazer transtornos, especialmente em áreas urbanas e arborizadas.