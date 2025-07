PM recupera veículo roubado e prende dupla no centro de São José

Dois homens foram presos no início da noite de sábado (26) após serem flagrados em um carro com registro de roubo, na região central de São José dos Campos. A abordagem foi realizada por equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) durante patrulhamento preventivo.

Segundo a corporação, os policiais receberam um alerta no Terminal Portátil de Dados indicando a possível circulação de um veículo dublê. A equipe acionou o Centro de Segurança e Inteligência, que confirmou, por meio de câmeras de monitoramento, que o carro havia passado pela avenida Senador Teotônio Vilela, em direção ao Centro.