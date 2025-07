Colisão contra poste interdita Rio-Santos em São Sebastião

Com o impacto, o poste caiu e a fiação elétrica se espalhou sobre a pista, obrigando os agentes do Departamento de Tráfego a implantarem o sistema de pare e siga para desviar temporariamente o tráfego.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Unidade Básica de Atendimento foram acionadas para prestar socorro, mas até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, a rodovia poderá ser novamente interditada em sua totalidade para a remoção do poste e dos cabos de energia. Ainda não há previsão para a liberação completa do tráfego no local.