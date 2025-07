Motociclista atira contra pessoas em frente à boate na região

Um jovem de 21 anos foi baleado na madrugada deste domingo (27), após sair de um baile na região central de São Sebastião, no Litoral Norte. O crime ocorreu às 4h57, na rua Antônio Cândido, área conhecida pelo movimento intenso de bares e casas noturnas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor dos disparos estava em uma motocicleta vermelha, possivelmente modelo Honda/CG, e abriu fogo contra as pessoas que estavam na porta da boate. A vítima foi atingida por dois tiros nas costas, mas conseguiu se abrigar e acionou um amigo, que o levou à Unidade de Pronto Atendimento da cidade.