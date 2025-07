Ícone de Jacareí, Xico Pizza morre aos 68 anos e comove amigos

Jacareí se despede neste domingo (27) de Francisco Baptista, 68 anos, mais conhecido como “Xico Pizza”, figura muito querida na cidade e proprietário da tradicional Xico Pizzaria. A notícia do falecimento foi divulgada nas redes sociais do estabelecimento, que informou o fechamento da pizzaria por luto.

A publicação comoveu moradores e frequentadores do local, gerando dezenas de mensagens de pesar e solidariedade à família nos comentários. “Meus sentimentos, que Deus conforte o coração de toda a família”, escreveu uma internauta.