VÍDEO: Homem tenta fugir pulando muro de motel em São José

Um vídeo chamou a atenção em São José dos Campos.

Postada pelo perfil Olho Vivo do Vale, na manhã deste domingo (27), a gravação mostra um homem pulando o muro de um motel na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Aquarius, zona oeste de São José. A cena inusitada, registrada por populares, rapidamente viralizou nas redes sociais (veja o vídeo aqui).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem o cliente passou a madrugada no estabelecimento. Após efetuar o pagamento pelos serviços, uma discussão teria ocorrido no interior da suíte. Em seguida, o homem tentou deixar o local de forma inusitada, escalando o muro lateral da unidade, que possui cerca com lâminas cortantes.