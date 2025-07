ATENÇÃO: Jovem é morto a tiro perto da rodoviária de Cruzeiro

Na noite deste sábado (26), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em Cruzeiro. O caso aconteceu por volta das 21h30 na rua Independência, no bairro Vila Paulista, nas proximidades da rodoviária municipal.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um jovem, aparentando cerca de 18 anos, com ferimento grave na região da cabeça causado por arma de fogo. Segundo os socorristas, a vítima já estava em parada cardiorrespiratória no momento do atendimento.