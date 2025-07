PM recebe imóvel para nova companhia no centro de São José

A Polícia Militar recebe neste domingo (27) o imóvel onde funcionará a sede da 2ª Companhia de policiamento, no Centro de São José dos Campos. A unidade funcionará na rua Coronel José Monteiro, 407, onde estava instalada uma unidade de saúde. A entrega será feita às 12h, com a presença do prefeito de São José, Anderson Farias, e do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth.

Segundo o comandante do 1º BPM/I, tenente coronel Alain Kalczuk, a mudança da companhia para a sua área territorial -- a unidade estava no Jardim Paulista -- vai gerar mais mobilidade das viaturas Centro de São José dos Campos, "porque as viaturas vão iniciar o serviço, vão encerrar o serviço na área da segunda companhia aqui na região central".