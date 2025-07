‘São José planta o futuro’, diz Anderson no aniversário da cidade

Cidade do presente que planta o futuro.

Essa é a descrição de São José dos Campos feita pelo prefeito Anderson Farias (PSD), durante a cerimônia de hasteamento da bandeira da cidade na Orla do Banhado, na manhã neste domingo (27), dia em que o município celebra 258 anos.

