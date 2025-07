‘Hoje eu enterrei meu bebê, desabafa mãe de jovem morto em SJC

A dor da perda e o apelo por justiça tomaram conta das redes sociais neste fim de semana em São José dos Campos. A mãe do adolescente Allan Teixeira da Silva Barbará , de 15 anos, publicou mensagens emocionantes após o sepultamento do filho, ocorrido neste sábado (26). Em um dos trechos, ela escreve. “Hoje eu enterrei meu bebê. Chegando na minha casa, encheu de libélulas e os passarinhos cantando muito. Eu amo meu BB.”

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em outra postagem, com tom de desabafo e revolta, a mãe reforça a suspeita de que o filho foi espancado. “Eu só quero justiça para o meu bebê. Não estou com condição de responder ninguém agora, tá doendo muito, muito mesmo. Que a justiça seja feita com a verdade.”