'Cuide de nós aí com Deus', diz mãe no adeus ao coroinha Davi

"Nossa Senhora veio te buscar, meu filho, como ela havia prometido".

Assim, com palavras de fé e amor, a fotógrafa Elaine Paiva iniciou a tocante mensagem postada em memória do filho Davi Sousa de Paiva, de apenas 9 anos, que morreu em São José dos Campos. Coroinha, o menino era muito querido pela família, amigos e pela comunidade. O caso está comovendo a cidade.

