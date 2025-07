Luto na polícia: escrivã morta em SJC vivia o sonho de ser mãe

A morte da escrivã Karoline Rodrigues, ocorrida na quinta-feira (24), em São José dos Campos, comoveu a cidade e especialmente a Polícia Civil. Ela era apegada à família e aos amigos, era apaixonada pela natureza e vivia o sonho de ser mãe.

Karoline, que era natural do Rio de Janeiro e vivia em São José havia um ano, passou mal durante uma videochamada com os pais, em que estava contando a eles sobre a sua gravidez, de acordo com policiais ouvidos por OVALE.

