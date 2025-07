'Eu matei, eu matei', diz enteado após matar o padrasto a facadas

Após matar o padrasto a facadas, um jovem de 22 anos fugiu correndo e gritando "eu matei, eu matei, eu matei". O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (25), em Campo Grande (MS).

Itamar de Lima Cristaldo Junior, de 38 anos, foi morto pelo enteado, em cena testemunhada pelos vizinhos, que acionaram a polícia.