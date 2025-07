Um passo da final! São José vence o Sampaio no 1º jogo da semi

Com esse resultado, o São José fica a uma vitória de se classificar para uma inédita decisão. Mais que isso, derruba o melhor time do campeonato, que só tinha duas derrotas até então e que, na primeira fase, havia vencido as joseenses até com facilidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na próxima partida, os times se enfrentam na quinta-feira (31), no ginásio Castelinho, em São Luís (MA). E, caso haja necessidade, o terceiro jogo será no dia 2 de agosto, sábado, no mesmo local e horário.

Como foi o jogo

Em quadra, o São José começou melhor,fazendo as duas primeiras cestas do jogo e abrindo 4 a 0. Amplamente superior, o time da região conseguiu fechar o período com sete pontos de frente: 25 a 18.

As joseenses continuaram melhores no segundo quarto e mantiveram a boa vantagem. E foram para o intervalo com quatro pontos de frente: 42 a 38. Mas, o grande lance da primeira etapa foi a cesta de três pontos de Laís, do Sampaio, que arremessou da quadra de defesa, no último milésimo, e acertou.