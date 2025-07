Homem ameaça mulher, mata coelho e ameaça explodir a casa dela

Após ameaçar matar a companheira, um homem matou o coelho de estimação dela e tentou explodir a casa. O caso aconteceu em Muriaé (MG).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O agressor, de 40 anos, foi preso após a violência contra a vítima, de 26 anos.