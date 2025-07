Mulher diz ser 'Jesus' após matar amigo e gato: 'vim matar o mal'

Uma mulher que dizia ser filha da princesa Diana e a reencarnação de Jesus foi condenada após matar um amigo e o gato dele.

O caso aconteceu no Reino Unido. A mulher, identificada como Habiba Naveed, disse à polícia que era a reencarnação de Jesus e tinha "sido enviada para eliminar o mal do mundo".