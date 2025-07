Família procura Husky Siberiano e oferece recompensa em São José

Um cão da raça Husky Siberiano, chamado Hachi, está desaparecido desde a última quinta-feira (17), na região das Chácaras Miranda, zona norte de São José dos Campos. O animal, de 2 anos, sumiu após ser solto para brincar no terreno da chácara onde vive com a família, que pertence ao patrão do marido da tutora.

Segundo relato da dona, o local é aberto e o costume é deixar o animal solto durante parte do dia. Ao notarem sua ausência, iniciaram as buscas imediatamente, mas Hachi já não foi mais encontrado. A última vez que foi visto foi nas imediações da estrada do Bom Sucesso.