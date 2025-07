Duas mortes abalam a comunidade do Instituto São José, em SJC

A comunidade escolar do tradicional Instituto São José, em São José dos Campos, amanheceu de luto neste sábado (26) com a notícia da morte do estudante Davi Sousa de Paiva, de apenas 9 anos, e também do pai de dois outros alunos da instituição, identificado como Thiago Filippiades. As causas das mortes não foram divulgadas oficialmente, mas o impacto emocional se espalhou rapidamente pela cidade e pelas redes sociais.

O colégio publicou uma nota de pesar expressando solidariedade às famílias enlutadas.