Incêndio atinge indústria às margens da Dutra e assusta moradores

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde deste sábado (26), uma indústria química localizada na rua Atecla Fratuceli Lopes, nº 189, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O fogo começou por volta das 14h30 e se espalhou rapidamente devido à presença de produtos inflamáveis, como solventes e substâncias químicas utilizadas no setor automotivo.

A ocorrência mobilizou pelo menos 12 viaturas e cerca de 40 bombeiros, que atuaram no combate às chamas ao longo de toda a tarde. Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de vítimas até o momento.