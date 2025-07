VÍDEO: Motorista de van da prefeitura é investigado após acidente

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Civil investiga a conduta do motorista de uma van da prefeitura que, durante o horário de expediente, teria supostamente atropelado um homem intencionalmente em São José dos Campos. O caso teria ocorrido na última quarta-feira (23), às 12h58, no distrito de São Francisco Xavier.

De acordo com o relato de testemunhas, o homem havia acabado de descer do carro e tentava atravessar a rua quando foi surpreendido pela van. Segundo o relato dele, o motorista da van teria acelerado propositalmente em sua direção. O homem ainda tentou correr, mas foi atingido pela van, que supostamente teria sido jogada contra ele de forma intencional. Após o impacto, o condutor fugiu do local sem prestar socorro.

A suspeita é que desavenças pessoais possam ter motivado o caso.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na residência e no local de trabalho do suspeito, mas ele ainda não foi localizado. A van utilizada na ação pertence à frota da prefeitura, e o condutor estaria em serviço no momento do crime.