São José Futsal visita o Campo Mourão e mira reação na LNF

O São José Futsal visita o Campo Mourão na manhã deste domingo (27), a partir das 14h, no ginásio municipal Belin Carolo, no interior do Paraná. Esse jogo vale pela 14ª rodada da primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Com duas derrotas consecutivas no torneio nacional, o time joseense ao menos vem de triunfo no Campeonato Paulista, quando venceu o rival Taubaté por 2 a 1, de virada, fora de casa, na rodada passada.