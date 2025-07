Taubaté arranca empate em Santo André e sobe para 3º lugar

O Taubaté arrancou empate por 1 a 1 com o Santo André na tarde deste sábado (26), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela sétima rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, o Burro da Central, sob comando do técnico Rogério Henrique, vai a 7 pontos e sobe para o terceiro lugar, dentro da zona de classificação. E o time do ABC, que ainda não venceu em casa, está agora em quarto lugar, com 7. Ambos, porém, podem deixar o G-4 se São Caetano e Oeste vencerem ainda nesta rodada.