Mulher, filha e mãe são mortas por bandido que saiu da cadeia

Uma mulher se apaixonou por um preso e ele, ao sair da cadeia, a matou e também tirou a vida da mãe e da filha dela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso trágico aconteceu na cidade de Capiatá, no Paraguai. Os corpos foram encontrados na casa das vítimas.