VÍDEO: Avó, mãe e filha morrem após caminhão invadir contramão

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou três mortos no início da manhã desta sexta-feira (25), em Apiúna, no Vale do Itajaí, Santa Catarina.

As vítimas estavam em um Ford Landau que foi atingido frontalmente por um caminhão que invadiu a pista contrária.