VÍDEO: Homem escapa por pouco de ser atropelado por trem no Vale

Um homem escapou por pouco de ser atingido por um trem na manhã deste sábado (26), em Caçapava, em uma passagem de nível localizada na Avenida Coronel Alcântara, na região central da cidade. O incidente, registrado por câmeras de segurança por volta das 9h23, chamou a atenção pela imprudência e pelo risco envolvido.

Segundo as imagens, os sinais sonoros e a cancela de segurança foram ativados, indicando a aproximação da composição ferroviária. Ainda assim, alguns pedestres ignoraram os alertas e tentaram atravessar os trilhos.