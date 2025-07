AGORA: PM prende dupla após roubo violento em Campos do Jordão

Dois homens foram presos em flagrante na tarde deste sábado (26), suspeitos de cometer um roubo a residência no bairro Vila Iara, em Campos do Jordão. Armados, os criminosos invadiram o imóvel, agrediram e ameaçaram a vítima, que foi mantida amarrada no banheiro enquanto a dupla realizava o roubo.

Após conseguir se soltar, a vítima acionou a Polícia Militar por meio do telefone 190 e informou que os assaltantes haviam fugido em um caminhão tipo baú, modelo Kia branco, carregando os pertences roubados.