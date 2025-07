VÍDEO: Guarda prende homem por tráfico no Alto da Ponte, em SJC

Agentes do GTAM (Grupo Tático com Moto) da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos prenderam um homem por tráfico de drogas na zona norte da cidade, na manhã desta sexta-feira (25). A abordagem ocorreu no bairro Alto da Ponte, durante patrulhamento de rotina da equipe de apoio rápido.

Segundo informações da corporação, os agentes flagraram o suspeito comercializando entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem correu com uma sacola nas mãos para o interior de uma residência, deitou-se em uma cama e tentou se esconder fingindo estar dormindo. Mesmo assim, foi localizado e abordado pela equipe.