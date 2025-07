VÍDEO: Pesquisa registra o momento em que o coração se forma

Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram registrar o momento exato em que o coração começa a se formar.

O vídeo, feito em formato de time-lapse, mostra o instante em que as células cardíacas iniciam o processo de organização espontânea, no início do desenvolvimento embrionário. A pesquisa foi feita pela University College London a partir de um embrião de camundongo vivo.