VÍDEO: Imagens mostram momento em que trem parte ônibus ao meio

Novas imagens registraram o momento em que um trem partiu ao meio um ônibus biarticulado em Curitiba, capital do Paraná. O acidente aconteceu na noite de 22 de julho, por volta das 23h30, quando o veículo atravessava a Avenida Paraná.

Segundo informações preliminares, ao menos onze pessoas ficaram feridas. Elas tiveram ferimentos leves a moderados e foram levadas para um hospital da região.