PM prende homem armado durante operação na praia em Caraguatatuba

Dois homens foram presos na noite de sexta-feira (25), durante uma operação de fiscalização de trânsito realizada na avenida Arthur da Costa Filho, na região central de Caraguatatuba. A ação contou com o apoio da Polícia Militar ao programa Direção Segura e resultou na apreensão de uma arma de fogo e na captura de um procurado pela Justiça.

Durante a abordagem, policiais do 20º Batalhão do Interior localizaram com um dos suspeitos uma pistola calibre .380, municiada. Ao verificar os dados do segundo suspeito, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.