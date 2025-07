Jovem de 26 anos é baleado em tentativa de homicídio no Vale

Um jovem de 26 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (25), no bairro Cecap Alta, em Lorena. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil no plantão da Delegacia Seccional da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem disparos de arma de fogo na rua Inconfidência Mineira. No local, os policiais encontraram a vítima, identificada como Vinícius da Silva Inácio, caída na via pública com ferimentos de bala.