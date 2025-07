Colisão com capotamento bloqueia a Dutra em Aparecida

Um acidente registrado na manhã deste sábado (26) provocou lentidão na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 78, sentido Rio de Janeiro, no trecho de Aparecida. A ocorrência envolveu uma colisão seguida de capotamento, que bloqueou as faixas 1 e 2 da pista.

Segundo informações da CCR RioSP, a faixa de acostamento está liberada para o tráfego, mas o trânsito apresenta cerca de 5 quilômetros de congestionamento na região. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária atuam no local para sinalização, retirada dos veículos e normalização do fluxo.