Homem de 36 anos é baleado na calçada de casa em Taubaté

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na madrugada deste sábado (26), no bairro Santa Tereza, em Taubaté. A vítima, identificada como Deivison Diogo de Oliveira, de 36 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo na calçada de sua residência, localizada na rua Professora Carmen Marina Dota.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por volta da meia-noite para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, foram informados pela esposa da vítima, que estava dentro de casa quando ouviu os tiros. Ao sair para verificar o que acontecia, encontrou o marido caído, ensanguentado e pedindo ajuda.