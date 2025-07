Adeus, Jeferson! Jovem morre em acidente de moto no Vale

Familiares e amigos se despedem de Jeferson Vicente de Souza, de 29 anos, que morreu vítima de um grave acidente de trânsito em Jacareí. Nascido em 4 de junho de 1996, Jeferson deixa uma história de lembranças marcadas por sua alegria e companheirismo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. A Polícia Militar foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, encontrou apenas a motocicleta azul com sérios danos no garfo do guidão, painel, mesa, chassi e tanque. A vítima já havia sido socorrida antes da chegada da equipe.